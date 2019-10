Jaipur मे बीच सड़क सिर में गोली मारी दी, दिमाग बाहर आ गया

Gun Shot In Jaipur सवेरे लोहा मंडी कट के नजदीक एक्सप्रेस हाइवे की ओर बाइक सवार (Mahaveer Meena) महावीर मीणा एक अन्य युवक के साथ बाइक पर जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक के नजदीक दूसरी बाइक आ गई। दूसरी बाइक पर दो युवक बैठै थे। महावीर कुछ समझ पाता इससे पहले ही दूसरी बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महावीर के (Shot In The Head) सिर में गोली मार दी और फरार हो गए।