सीकर में ऑनर किलिंग : पेट्रोल पंप सीसीटीवी ने खोला राज

सीकर में ऑनर किलिंग(Honor Killing in Sikar) का सनसनीखेज मामला(Sensational case) सामने आया है। शादीशुदा युवक के साथ बेटी के प्रेमप्रसंग(Daughter's affair with Married man) से नाराज पिता(Angry Father) ने दोनों की हत्या(Murdered Both) कर उनके शव हर्ष की पहाडि़यों में फेंक दिए।