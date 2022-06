सिंगल यूज प्लास्टिक ‘यूजलेस’ एक जुलाई से बंद

प्रदेश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष जारी अधिसूचना में शामिल उत्पादों को शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें प्लास्टिक कैरीबैग की श्रेणी को लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने 100 माइक्रोन तक के प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया है, जबकि व्यापारियों का दावा है कि केन्द्र सरकार के कानून में 75 माइक्रोन से कम श्रेणी के कैरीबैग प्रतिबंधित हैं। इस दोहरे मापदण्ड से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

Despite the ban, the use of plastic and polythene in Barwani