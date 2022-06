राजस्थान में 23 दिन बाद बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक

आज से 23 दिन बाद 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग बंद हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर जूट-कागज, कपड़ा, बांस आदि के उत्पाद विकल्प बनेंगे। इससे जूट-कागज उत्पादों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग बंद करने के साथ ही इन उत्पादों के विकल्पों के प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार पर्यावरण व बड़े जलाशयों के लिए घातक साबित हो रहे प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए अगले माह 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है।

