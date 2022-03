अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में एसआइटी गठित, पुलिस आयुक्त करेंगे मानिटरिंग

:- अधिनस्थ कोर्ट के वकीलों ने धरना समाप्त किया, हाईकोर्ट के वकीलों का धरना जारी

:- मानवाधिकार आयोग ने 28 मार्च तक मांगी रिपोर्ट

जयपुर। महेश नगर इलाके से 3 फरवरी को लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों को जयपुर पुलिस 47 दिन बाद भी नहीं खोज सकी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में परिजन ने सोमवार को हाईकोर्ट के सामने जनपथ को जाम कर दिया। यहां टैंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं द बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ कमल किशोर शर्मा और द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने कलक्ट्रेट सर्कल भी जाम कर दिया। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआइटी गठित करने का पत्र वकीलों को सौंपा। इसके बाद अधिनस्थ कोर्ट के वकीलों ने जाम समाप्त कर दिया।

सिविल लाइन फाटक पर आगे जाने से वकीलों को रोकती पुलिस