एसकेआरएयू: कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ( Swami Kesavanand Rajasthan Agricultural University) में 75वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह (The celebration of 75th Independence Day ) कोरोना एडवाइजरी की पालना (will be celebrated with the cradle of Corona advisory ) के साथ मनाया जाएगा। विवि के कुलपति प्रो. आरपी सिंह (University Vice Chancellor Prof. RP Singh) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। प्रो. सिंह ने कहा कि कोविड गाइडलाइन (Covid Guideline) की पानलना करते हुए समारोह की शुरुआत सुबह 7.30 बजे ध्वजारोहण () के साथ होगी। इसके बाद परेड को सलामी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी तथा इसके अनुरूप ही बैठक व्यवस्था होगी। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मास्क लगाना सभी के जरूरी होगा साथ ही कार्यक्रम से पूर्व कोविड जागरुकता से संबंधित जिंगल्स चलाए जाएंगे। कुलपति ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आपसी समन्वय से काम करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें। मुख्य समारोह से पहले निदेशालयों, महाविद्यालयों और सभी इकाइयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। बैठक में विभिन्न डीन, डायरेक्टर और अधिकारी उपस्थित रहे।