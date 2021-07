एसकेआरयू: बाजरा परियोजना केंद्र बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर

जयपुर, 4 अप्रेल

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (Swami Kesavanand Rajasthan Agricultural University) के कृषि अनुसंधान केंद्र (Agricultural Research Center)पर संचालित बाजरा परियोजना केंद्र (Millet Project Center) को वर्ष 2020-21 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर (best performing center) घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह (University Vice Chancellor Professor RP Singh) ने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों और पूरी टीम को इस उपलब्धि का श्रेय देते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। बाजरा परियोजना बीकानेर की इस उपलब्धि में निदेशक अनुसंधान डॉ. पीएस शेखावत और बीज प्रजनक डॉ. पीसी गुप्ता (Director Research Dr. PS Shekhawat and Seed Breeder Dr. PC Gupta) के उल्लेखनीय कार्य की प्रशंसा की। निदेशक डॉ. पीएस शेखावत ने बताया कि इस वर्चुअल कार्यशाला में देश के विभिन्न 14 राज्यों में फैले बाजरा अनुसंधान परियोजना केंद्रों (Millet Project Centers) सहित लगभग 200 वैज्ञानिक,कृषि विशेषज्ञ भाग लेते हैं और इन्हीं में से बीकानेर स्थित बाजरा परियोजना को बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर (best performing center) के रूप में चयन किया गया है।