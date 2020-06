सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास रूम, ई-कंटेंट भी करवाया जाएगा उपलब्ध

राज्य के चयनित 100 राजकीय विद्यालयों ( government schools ) में स्मार्ट क्लासरूम लगाए जांएगे। इस पर एक करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कक्षा एक से 12 तक पाठ्यक्रम का ई-कन्टेन्ट ( E-content of syllabus from class one to 12 ) भी उपलब्ध करवाया जाएगा।