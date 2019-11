बाउंसर हटाने से बिफर गए एसएमएस के डॉक्टर, आज ये किया मरीजों के साथ

SMS doctors were distracted by the removal of bouncers, today they did with patients..अब चिकित्सकों ने हड़ताल का रास्ता फिर से अपना लिया है वह भी जब, तब मौसमी बीमारियों के मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। आज चिकित्सकों ने सवेरे नौ बजे से ग्यारह बजे तक काम नहीं किया। सवेरे नौ बजे आउटडोर खुलने का समय होता है और सबसे ज्यादा भीड़ होती है लेकिन मरीजों को चिकित्सकों ने नहीं देखा और भीड़ बढ़ती गई।