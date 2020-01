इलाज के दौरान फटा हार्ट रिसिपिएंट मरीज का फेफड़ा, डॉक्टर्स रह गए हैरान

Heart Transplant In Sawai Man Singh Hospital : सवाई मानसिंह अस्पताल ( SMS ) के ICU में भर्ती हार्ट रिसिपिएंट मरीज के हालत आज सुबह स्थिर बताई जा रहीं है। ( First Time Heart Transplant In Sawai Man Singh Hospital ) डॉक्टरों का कहना है मरीज का फेफड़ा काफी अद तक ठीक हो गया है। मरीज जल्द ही पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा ।