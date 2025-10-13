SMS अस्पताल में लाक्षागृह से हालात, 18 माह में 16 बार अग्निकांड, फिर भी नहीं चेते

सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में बीते डेढ़ साल में अस्पताल के अलग-अलग भवनों में 16 जगह आग लगी और फायर टीम आग बुझाती रही। आग लगने के कारणों और बिजली तंत्र मजबूत करने के तत्काल क्या उपाय करने चाहिए इसकी रिपोर्ट बनती रही और अस्पताल प्रबंधन को मिलती रही। ज्मिेदार हर बार रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालते रहे। बार-बार शॉर्ट सर्किट क्यों काम खत्म होने के बाद भी लैब, ऑपरेशन थिएटर में पंखे-लाइट बंद नहीं करना। लंबे समय तक उपकरण चालू रहे और वायरिंग जलने से शॉर्ट सर्किट हुआ। आइसीयू, ऑपरेशन थिएटर में ज्वलनशील सामग्री का भरा जाना भी बड़ा कारण माना गया है।