SMS अस्पताल में लाक्षागृह से हालात, 18 माह में 16 बार अग्निकांड, फिर भी नहीं चेते

सवाई मानसिंह अस्पताल में बीते डेढ़ साल में मुख्य भवन से लेकर ट्रोमा सेंटर तक शॉर्ट सर्किट के कारण 16 बार आग लगी। उधर, सिस्टम हर बार अग्निकांड के बाद भी चुप्पी साधे रहा। समय रहते आग से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए जिसकी कीमत ट्रोमा सेंटर आइसीयू भर्ती मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 13, 2025

Play video

एसएमएस अस्पताल में बीते 18 महीने में 16 बार अग्निकांड, पत्रिका फोटो

SMS Hospital Fire: राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के हालात लाक्षागृह जैसे हैं। ट्रोमा सेंटर अग्निकांड के बाद पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल में बीते डेढ़ साल में मुख्य भवन से लेकर ट्रोमा सेंटर तक शॉर्ट सर्किट के कारण 16 बार आग लगी। राहत की बात यह रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई। उधर, सिस्टम हर बार अग्निकांड के बाद भी चुप्पी साधे रहा। समय रहते आग से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए जिसकी कीमत ट्रोमा सेंटर आइसीयू भर्ती मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में बीते डेढ़ साल में अस्पताल के अलग-अलग भवनों में 16 जगह आग लगी और फायर टीम आग बुझाती रही। आग लगने के कारणों और बिजली तंत्र मजबूत करने के तत्काल क्या उपाय करने चाहिए इसकी रिपोर्ट बनती रही और अस्पताल प्रबंधन को मिलती रही। ज्मिेदार हर बार रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालते रहे। बार-बार शॉर्ट सर्किट क्यों काम खत्म होने के बाद भी लैब, ऑपरेशन थिएटर में पंखे-लाइट बंद नहीं करना। लंबे समय तक उपकरण चालू रहे और वायरिंग जलने से शॉर्ट सर्किट हुआ। आइसीयू, ऑपरेशन थिएटर में ज्वलनशील सामग्री का भरा जाना भी बड़ा कारण माना गया है।

डेढ़ साल में यहां लगी आग

मुख्य भवन, ओटी सेकंड, आइपीडी टावर, धन्वंतरि ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, कैथ लैब बैटरी ब्लास्ट, ऑनकोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर, थ्री एफ वार्ड, कैथ लैब वॉल फैब्रिक, ट्रोमा सेंटर न्यूरो सर्जरी आइसीयू, निर्माणाधीन आइपीडी टावर, मुख्य भवन पार्किंग, बेसमेंट पुरानी लॉन्ड्री, फैकल्टी रूम

अग्निकांड में 6 लोगों की हुई मौत

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाईमान सिंह (SMS) में बीते 5 अक्टूबर की रात ट्रॉमा सेंटर में लगी आग ने 6 मरीजों की जान ले ली। यह हादसा कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि सालों से बरती जा रही लापरवाही का नतीजा था। डॉक्टर की चेतावनियों से लेकर पुरानी वायरिंग तक, सब संकेत दे रहे थे कि सिस्टम 'बीमार' है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस कीमत 6 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

Updated on:

13 Oct 2025 09:30 am

Published on:

13 Oct 2025 09:29 am

