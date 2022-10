दीपावली पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार SMS अस्पताल, जानें क्या रहेगी अस्पतालों में इलाज की विशेष व्यवस्थाएं

24 घंटे मरीजों की सेवा में तैनात रहेंगे चिकित्सक

आतिशबाजी को लेकर किए अस्पतालों में इंतजाम,बर्न वार्ड में लगाए गए अतिरिक्त बेड,दवाओं की व्यवस्थाओं सहित अन्य तैयारियां पूरी

SMS Hospital ready to deal with any untoward incident on Diwali