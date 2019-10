कबूतरों की स्मगलिंग... वो भी इस काम के लिए....पहली बार खुला राज

Smuggling of pigeons… that too for this work… first secret revealed..कबूतरों हल्के गुलाबी और हल्के सफेद रंग के ये कबूतर आम कबूतरों से बड़े और सुंदर थे। पुलिस ने पूछताछ की तो कबूतर रखने वालों ने बताया कि ये कबूतर पालने के लिए अजमेर से दिल्ली भेजे जा रहे हैं। जब सख्ती से पूछताछ की तो वे चारों लोग अलग—अलग जवाब देने लगे।