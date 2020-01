Snowfall In Afghanistan : अफगानिस्तान में हिमपात, बारिश से 16 की मौत

अफगानिस्तान में हिमपात, बारिश से 16 की मौत

हेरात और दक्षिणी प्रांत कंधार में नुकसान

At least 16 people have been killed due to heavy snowfall and rains in Afghanistan's western province of Herat and southern province of Kandahar, Sputnik reported citing Afghan media.

काबुल। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात और दक्षिणी प्रांत कंधार में भारी हिमपात एवं भारी बारिश के कारण मकान ढहने, छत ढहने और अन्य घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 अन्य घायल हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्टों में रविवार को यह जानकारी दी गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हेरात और कंधार प्रांतों मेें हिमपात और भारी बारिश जनित घटनाओं में आठ-आठ लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 14 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। मीडिया तस्वीरों और वीडियो में इन इलाकों में बर्फ की मोटी चादर से ढके पेड़ और बर्फ जमी सड़कें दिखाई दे रही हैं। सर्दियों के मौसम में अफगानिस्तान में बर्फबारी और हिमपात से विशेष रूप से देश के विशाल पहाड़ी क्षेत्रों पर असर पड़ता है।