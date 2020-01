Snowfall : शिमला में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी

Snowfall : हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बुधवार को मौसम की सबसे भारी बर्फबारी देखी गई, जिससे आंतरिक सड़क संपर्क टूट गया। पर्यटकों ने एक-दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर मौज-मस्ती की। Snowfall might occur in Shimla, Kullu, Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba districts till Wednesday, as per Met office.