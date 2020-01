Snowfall : पाकिस्तान में हिमपात से 26 लोगों की मौत

Snowfall : पाकिस्तान में भारी बारिश एवं हिमपात के कारण विभिन्न इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान 26 लोगों की मौत हो गई। Severe winter weather kills at least 26 in two countries as authorities struggle to evacuate people to safer places.