प्रदेश में बांधों में अब तक आया औसतन 60 फीसदी ही पानी

Dams in the state : राज्य में 22 जिलों में अब तक सामान्य बारिश हो चुकी है लेकिन बांधों के भराव की बात करें तो अभी तक बांधों में ( dams in the state ) औसत रूप से 60.30 फीसदी ही पानी की आवक हो पाई है। पिछले साल की तुलना में बांधों जून से लेकर 28 अगस्त तक की अवधि तक में करीब 18 फीसदी कम भर पाए हैं। बांसवाड़ा का माही बजाज सागर ( Mahi Bajaj Sagar of Banswara, ) , कोटा का कोटा बैराज ( Kota Barrage ) 95 फीसदी से अधिक भर चुके हैं। बांसवाड़ा में माही बांध के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। लेकिन इनके अलावा राज्य में अभी तक 265 बांधों को अच्छे भराव का इंतजार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 78 बांध ही अब तक भरे हैं जबकि 399 बांध आंशिक रूप से ही भर पाए हैं। जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन माना जाने वाला बीसलपुर बांध भी अभी तक पूरा नहीं भर पाया है।

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में बांधों की कुल भराव क्षमता 12641.04 एम.क्यूएम है। अभी बांधों में 7622.25 एम.क्यूएम पानी है। यानि राज्य के बांधों में औसत रूप से कुल 60.30 फीसदी ही भरे हुए हैं जबकि पिछले साल कुल क्षमता के अनुपात में भराव का यह प्रतिशत 78.44 फीसदी था। राज्य में इस सीजन में 15 जून से लेकर अब तक बांधों में करीब 21 फीसदी पानी की आवक हुई है। 15 जून को बांधों का भराव स्तर जहां 39.50 फीसदी था, वहीं 28 अगस्त तक के आंकड़ों की बात करें तो अभी बांधों का भराव स्तर कुल भराव क्षमता का 60.30 फीसदी है। संभागवार बात करें तो जयपुर संभाग के बांध अभी तक 37.2 फीसदी ही भर पाए हैं। जबकि जोधपुर संभाग में 20.4 फीसदी, कोटा में 72.5 फीसदी और उदयपुर संभाग में 72 फीसदी पानी ही बांधों में आ पाया है।