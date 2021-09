तो अब जन्मतिथि भी बन सकती है एडमिशन का आधार

3 सितंबर को जारी होगी पहली कटऑफ लिस्ट

6 से8 सितंबर तक जमा करवा सकेंगे फीस

मेरिट में एक से अधिक पात्र होने पर दसवीं की मार्कशीट के आधार पर होगा एडमिशन

दसवीं के प्रतिशत में एक से अधिक पात्र होने पर जन्मतिथि बनेगी एडमिशन का आधार

जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी संघटक कॉलेजों (All constituent colleges of Rajasthan University) में एडमिशन (Admission) की पहली कटऑफ लिस्ट (1st cut off list) 3 सितंबर को जारी होगी। पहली लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 6 से 8 सितंबर तक अपनी फीस जमा करवानी होगी। विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति (University Central Admission Committee) ने इस संबंध में सभी संघटक कॉलेजों को निर्देश दिए कर दिए हैं। जिसके मुताबिक एडमिशन में मेरिट के आधार पर यदि एक मेरिट पर एक से अधिक पात्र हैं तो उस स्थिति में दसवीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर चयन किया जाएगा और अन्य स्थिति में यदि दसवीं के प्रतिशत में एक से अधिक पात्र होंगे तो उनकी जन्मतिथि के आधार पर यानी जिसकी उम्र अधिक होगी उसको कॉलेज एडमिशन में प्राथमिकता देगा। वहीं कॉलेजों को दूसरी कट ऑफ लिस्ट 13 सितंबर को जारी करनी होगी, इस लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 14 से 16 सितंबर मध्य रात्रि 11.59 बजे तक फीस जमा करवा सकेंगे।

ऐसे विद्यार्थी जिनके माता या पिता का निधन एकेडमिक सेशन 2021 22 में कोविड के कारण हुआ है तो विवि उनका शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क माफ कर देगा लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को कोविड के कारण हुई मृत्यु का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा।