आषाढ़ में लगेंगे दो ग्रहण, 2 जुलाई को सूर्य तो 16 की रात चंद्रग्रहण, दिखेगा शनि का भी नजारा

जयपुर। आषाढ़ माह के दौरान दो ग्रहण ( eclipse in 2019 in india ) लगने जा रहे हैं। इसमें एक पूर्ण सूर्यग्रहण ( solar eclipse 2019 In India ) और दूसरा आंशिक चंद्रग्रहण ( lunar eclipse 2019 in india ) होगा। पूर्ण सूर्यग्रहण आने वाली 2 जुलाई को होगा लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा वहींए आंशिक चंद्रग्रहण 16 जुलाई की रात होगा जो भारत में भी दिखेगा। पं. सुरेश शास्त्री के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा में लगने वाला यह ग्रहण पूरे भारत में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। यह ग्रहण ( Lunar Eclipse time ) मध्यरात्रि में 1.31 बजे से शुरू होकर 17 जुलाई को तड़के 4.30 मिनट पर खत्म होगा। इससे पहले शाम 4.31 बजे से सूतक शुरू होगा। बीते साल भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 27, 28 जुलाई की मध्यरात्रि में खग्रास चंद्र ग्रहण हुआ था। पूर्णिमा की रात में करीब तीन घंटे तक आकाश में इस अद्भूत खगोलीय घटना ( celestial events ) का नजारा देखा जा सकेगा। इस दौरान 65 प्रतिशत चंद्रमा लालिमा युक्त रहेगा और 35 प्रतिशत चमकीला रहेगा।

चंद्रग्रहण के साथ दिखेगा शनि का नजारा ( Partial Lunar Eclipse )

जुलाई माह में ही चंद्रग्रहण 16-17 जुलाई की रात है। यह ग्रहण आंशिक है लेकिन भारत से मध्यरात्रि के ठीक बाद में आरंभ होकर उषाकाल के थोड़ा पूर्व तक दिखाई देगा। ग्रहण का आरंभ और अंत उपछाया के ग्रहण से है। भारतीय समयानुसार 16 जुलाई की रात 12. 14 बजे, (17 जुलाई ) उपछाया ग्रहण आरंभ होगा। आंशिक ग्रहण रात 1.31 बजे आरंभ होगा और आंशिक ग्रहण सुबह 04. 30 बजे समाप्त होगा। उपछाया ग्रहण समाप्त सुबह 05.48 बजे खत्म होगा। आंशिक ग्रहण की अवधि लगभग 2 घंटे 59 मिनट है। ग्रहण के समय शनि ग्रह को चंद्रमा के पश्चिम में लगभग 7 डिग्री दूर देखा जा सकेगा। यह ग्रहण यूरोप के अधिकांश भाग अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व उत्तरी अमरीका, प्रशांत हिंद महासागर में भी देखा जा सकेगा।







भारत में नहीं दिखेगा सूर्यग्रहण ( Solar Eclipse Time and Visibility )

शर्मा के अनुसार दो जुलाई को सूर्यग्रहण होगा लेकिन इस समय भारत में रात्रि होने से यह अदृश्य होगा। भारतीय समयानुसार रात 10. 25 बजे प्रारंभ होगा, यह 3.20 बजे तक अलग.अलग स्थानों पर विभिन्न समयानुसार दिखाई देगा। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भागए पेसेफिक महासागर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में यह दिखाई देगा। पौष कृष्ण अमावस्या 26 दिसंबर को होने वाला सूर्यग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण के सूतक और मोक्ष काल के बाद धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाएगा।