राजस्थान : बढ़ते बिजली के बिल से हैं परेशान तो जरूर पढ़ें ये खबर, सरकार की ये योजना दे सकती है बड़ी राहत

राजस्थान : बढ़ते बिजली के बिल से हैं परेशान तो जरूर पढ़ें ये खबर, सरकार की ये योजना दे सकती है बड़ी राहत

Solar Power Plant in Rajasthan : Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme : Solar Power Plant से बिजली बिल पर लगाम ( Advantages of Solar Energy ) लग सकती है। आम व्यक्ति भी अपने घरों की छतों पर Rooftop Solar Power Plant Scheme के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। ऐसे लगाते हैं सोलर सिस्टम..How to Apply for Solar Subsidy in Rajasthan