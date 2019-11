सौर ऊर्जा से सिर्फ सिंचाई नहीं कई काम कर सकेंगे किसान

सौर ऊर्जा से सिर्फ सिंचाई ही नहीं, कई काम कर सकेंगे किसान

Solar pump flour mill will run cold storage can keep cool : प्रदेश में किसानों को सौर ऊर्जा की मदद से सिंचाई के साथ ही अब आमदनी करवाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है।