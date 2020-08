दूसरे के प्लाट को खुद का बताकर बेचा, 21 लाख रुपए हड़पे

जयपुर.दूसरे के प्लाट को खुद का बताकर बेचने का (Sold another plot as his own, grabbed Rs 21 lakh) मामला सामने आया है। आरोपी ने 21 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन अब ना तो प्लाट पर कब्जा दे रहा और ना ही रुपए वापस कर रहा।