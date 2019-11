Google Maps के ये टिप्स आपको बनाएंगे 'नेविगेशन एक्सपर्ट'

गूगल मैप्स में एआर

नेविगेशन और स्ट्रीट व्यू जैसे ढेरों नए फीचर्स यूजर्स को दिए जा रहे हैं, जो जल्द इंडियन यूजर्स को भी मिल सकते हैं। गूगल मैप्स के कुछ बेसिक टिप्स आपको जरूर पता होने चाहिए,गूगल मैप्स आपको होम और वर्क अड्रेस सेट-अप करने का ऑप्शन देता है। एक बार आप इसे सेट कर लेते हैं तो स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखने वाले Commute टैब में जाकर तुरंत घर और ऑफिस के बीच का रूट देख सकते हैं। साथ ही उस रूट पर ट्रैफिक होने की स्थिति में आल्टरनेट रूट भी फॉलो कर सकते हैं। हर दिन मैप्स आपको बेस्ट रूट भी सजेस्ट कर सकता है।

शेयर करें लाइव लोकेशन

किसी अनजान जगह सफर कर रहे हों या अनजान ड्राइवर के साथ कैब में सेफ न फील हो रहा हो तो इसका सलूशन भी गूगल मैप्स ऐप पर मौजूद है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप दोस्तों को एसएमएस, वॉट्सऐप या किसी और मेसेजिंग सर्विस के जरिए लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। अपनी लोकेशन पर दिख रहे ब्लू डॉट पर टैप करके आप 'Share your location' ऑप्शन चुन सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू ऑप्शन पर टैप कर आप 'Location Sharing' में जा सकते हैं, जहां आपको दिखेगा कि किन लोगों के पास आपकी लाइव लोकेशन का ऐक्सेस है।

जगहें और अड्रेस मैप पर शेयर करना

गूगल पर किसी जगह की लोकेशन शेयर करना आसान है। उस जगह का नाम मैप पर सर्च कीजिए और इसके साथ दिख रहे 'Share' बटन पर टैप कर दीजिए। इसके बाद आप किसी भी मेसेजिंग ऐप से लोकेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपका अड्रेस मैप पर सर्च में न आ रहा हो तो मैप पर स्क्रॉल करने के बाद लोकेशन पर सही जगह टैप और होल्ड करें, इसके बाद दिखने वाले शेयर बटन की मदद से लोकेशन भेजी जा सकती है।

जगह को करें सेव

गूगल मैप्स पर आप उन जगहों को सेव भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हैं या जहां आप जाना चाहते हैं। इसकेलिए आपको किसी वेन्यू पर टैप करना है और इसके बाद 'Save' टैब पर टैप करना है। अब आपको Starred Places, Want to go, Favourites लिस्ट दिखेगी। इनमें से जिस लिस्ट में आप किसी जगह को ऐड करना चाहते हैं, उसपर टैप कर दें। आप चाहें तो अपनी कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं।

रेस्तरां, पेट्रोल-पंप और एटीम करें एक्सप्लोर

किसी जगह को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन गूगल मैप्स का सबसे काम का फीचर है। इसकी मदद से आप नजदीकी रेस्तरां, पेट्रोल पंप, एटीएम, हॉस्पिटल, बैंक, ऐतिहासिक जगहें, क्लब और भी बहुत कुछ एक टैप पर देख कर सकते हैं। इसके अलावा आप जरूरत के हिसाब से केमिस्ट शॉप और शॉपिंग सेंटर जैसी जगहें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैप्स पर होटेल में टेबल रिजर्व करने का ऑप्शन भी यूजर्स को मिल रहा है।

'For you' सेक्शन

गूगल मैप्स ऐप पर मिलने वाले For you टैब में आपको पर्सनलाइज सजेशंस मिलते हैं। यहां यूजर की पसंद के हिसाब से और जिन जगहों पर वह जा चुका है, उनके आधार पर नई जगहों के सजेशंस गूगल देता है। इसके अलावा यहां आसपास की जगहों के लोकल गाइड्स रिव्यू भी यूजर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही दूसरे लोकल गाइड्स को फॉलो कर उनके पसंद की जगहें देखने और जाने का विकल्प भी यूजर्स को मिलेगा