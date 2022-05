Rajasthan: पाली में बेटे ने बनवाया अपने माता-पिता का मंदिर

दरकते रिश्तों के बीच पाली से एक खुशनुमा खबर आ रही है। ऐसे समय में जब बेटे अपने मां और पिता को ओल्ड होम पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ एकाध ऐसे भी हैं जो उनकी याद में ही मंदिर तक बनवा रहे हैं। ऐसे में इनकों अगर हम कलयुग का श्रवण कुमार कहें तो कतई गलत नहीं होगा।

