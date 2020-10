यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए चलेंगी स्पेशल ट्रेन

यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सिविल सर्विस परीक्षा ( Civil Services Examination to be conducted by UPSC ) को देखते हुए रेलवे ( Railways ) की ओर से पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों ( special trains ) का संचालन किया जा रहा है।