हजारों ने डाला खेतों में डेरा , बढ़ी पुलिस की पहरेदारी,राज्य की सीमा सील, फिर से यूपी से पहुंचे हजारों लोग

हजारों ने डाला खेतों में डेरा , बढ़ी पुलिस की पहरेदारी,राज्य की सीमा सील, फिर से यूपी से पहुंचे हजारों लोग

जयपुर.धौलपुर. राज्यों की सीमाएं सील किए जाने के बाद (State's border seal, thousands of people from UP again) राजस्थान के धौलपुर और उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में बड़ी संख्या में मजदूर सीमा पर फंसे हुए हैं।