एक सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर फोकस

जयपुर, 28 अगस्त

एक सितंबर को विश्वविद्यालय और कॉलेज(Universities and Colleges) खुलने के बाद इस बार स्टूडेंट्स की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर फोकस (focus on contact tracing) किया जाएगा। यानी शिक्षण संस्थान चाहे कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय उन्हें क्लास अटैंड करने वाले हर विद्यार्थी को मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा जिससे आवश्यकता पडऩे पर उससे सम्पर्क आसानी से किया जा सके। इतना ही नहीं क्लास अटैंड करने वाले हर स्टूडेंट्स को अब अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप या राजकोविड इन्फो एप डाउनलोड(arogya setu app or rajkovid info app download) करना होगा। कॉलेज शिक्षा निदेशालय (Directorate of College Education) ने एक सितंबर से शुरू हो रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थान एप डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें। निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक स्टूडेंट्स को शिक्षण संस्थानों में मोबाइल फोन की अनुमति दी जाएगी,जिससे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके।

उपस्थिति 50 फीसदी जरूरी

स्कूल शिक्षा की तरह ही कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ नहीं बुलाया जाए। विद्यार्थियों की संस्थान में एक दिन में केवल 50 फीसदी विद्यार्थी ही बुलाए जा सकेंगे। यानी विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर बुलवाया जाएगा। परिसर में एट्री से पहले हर विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी।

परिसर में विद्यार्थियों की उपस्थिति 50 फीसदी ही रखी जा सकेगी यानी स्टूडेंट्स को एक दिन छोड़कर एक दिन ही बुलाया जा सकेगा। परिसर में एंट्री करने से पहले हर विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।

वैक्सीनेशन भी होगा जरूरी

इतना ही नहीं निदेशालय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और इनमें कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों सभी कार्मिकों का अतिशीघ्र वैक्सीनेशन करवाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति मार्क नहीं होगी और बायोमेट्रिक अटैंडेंस पर रोक रहेगी जिससे कोविड संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहेगी।

ऑनलाइन क्लास पर रहेगा फोकस

निदेशालय ने ऑनलाइन क्लास पर भी फोकस किया है और निर्देश दिए हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। यदि संस्थान में वाहन का उपयोग किया जाता है तो वह चालक इसका संचालन कर सकेंगे जो कम से कम 14 दिन पूर्व वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके हो।