केन्द्रीय नीतियों के खिलाफ एसटीएफआई का ऑनलाइन अभियान

Teachers Federation of India : न्यू पेंशन स्कीम ( new pension scheme ) और हाल ही में केन्द्र सरकार की ओर से घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( National Education Policy ) को लेकर टीचर्स फैडरेशन ऑफ़ इण्डिया यानि एसटीएफआई ( Teachers Federation of India ) ने ऑनलाइन अभियान ( online campaign ) शुरू कर दिया है। अभियान के तहत इन दोनों ही मुद्दों को लेकर ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही ई-मेल के माध्यम से भी एसटीएफआई की ओर से ज्ञापन भेजे जाएंगे।

फैडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर सिहाग ने बताया कि कोरोना से घिरी आमजन की दु:खद स्थिति का लाभ उठाकर और महामारी को अवसर समझकर केंद्र सरकार राष्ट्र की धरोहर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का निजीकरण कर रही है और उन्हें पूंजीपतियों के सुपर्द कर रही है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में शिक्षा नीति है ही नहीं। इसमें समस्त बालको के लिए समान शिक्षा, नेबरहुड स्कूल, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अप्राप्त आधारभूत मूल उद्देश्यों और मूल्यों को अनदेखा किया गया है।

साथ ही, अंशदान आधारित नई पेंशन योजना यानि एनपीएस को लेकर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करने के निर्णय के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रथम चरण में पूरे देश में 05 सितम्बर को जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। 20 सितंबर तक चलने वाले ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान और ई-मेल के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है।