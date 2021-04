कोविड रोकने के लिए सख्ती भी करनी होगी और समझाइश भी- मुख्यमंत्री गहलोत

Strict action has to be taken to prevent covidzकोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर से लाइव बैठक में चिंता जाहिर करने हुए कहा कि देश में मरीजों का आंकड़ा एक लाख पार कर गया है, इतने मरीज तो पीक में भी नहीं आए थे।