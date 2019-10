अक्टूबर में बरसात, सर्दी होगी तेज और बढ़ेगी बीमारियां

Strong Rain : इस बार Rainy Season काफी Long Time तक चल रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश का मौसम August अंत तक या फिर September प्रथम सप्ताह तक चलता है। लेकिन इस वर्ष first Week of October में भी जमकर बारिश हुई और Second Week में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इन हालातों के चलते लोगों को आने वाले दिनों में कई तरह की Problems का सामना भी करना पड़ सकता है।