ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार छात्रा की दर्दनाक मौत

शिप्रापथ इलाके में मंगलवार को तेजगति में जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार छात्रा की मौत ( College student death in road accident ) हो गई, जबकि साथी युवक चोटिल हो गया। पुलिस ने शव ( student killed in road accident ) को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ( road accident in jaipur )