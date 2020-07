परीक्षाएं रद्द करने पर विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षामंत्री का जताया आभार

कोरोना के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं ( examinations of the university and college ) नहीं करवाकर प्रमोट किए जाने की सरकार की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स और शिक्षकों में खुशी का माहौल है।