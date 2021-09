स्टूडेंट्स के पहले असेसमेंट टेस्ट कल से

जयपुर

राज्य सरकार (The state government ) ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों (students of classes 9th to 12th ) को स्कूल आने की अनुमति दे दी है, एक सितंबर से उनकी ऑफलाइन पढ़ाई (offline studies started ) शुरू हो गई थी लेकिन इससे पहले पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट्स के साथ उनकी भी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही थी। अब इसी पढ़ाई के आधार पर पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों का असेसमेंट (Assessment of Students ) किया जाएगा। शिक्षा विभाग (The Education Department h) ने इन विद्यार्थियों के पहले असेसमेंट यानी प्रथम परख का टाइमटेबल जारी (Time table for first assessment i.e. first test released) कर दिया है जो 9 सितंबर से शुरू होंगे। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 21 जून 2021 से शुरू हुए 'आओ घर में सीखे 2.0' कार्यक्रम ('Aao Ghar Mein Seekhe 2.0' program) तहत अब तक विद्यार्थियों को जितना भी ई कंटेट प्रति विषय भेजा गया है उसी के आधार पर उनका असेसमेंट किया जाएगा। जिन विषयों के लिए ई कंटेट नहीं दिया गया है उन विषयों के लिए असेसमेंट अभी नहीं किया जाएगा।

ऐसे होगा प्रथम परख

पहली से 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का एक मिक्स क्वेश्चन पेपर होगा जबकि 11वीं और 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य का प्रश्नपत्र सम्मिलित रूप से और वैकल्पिक विषयों के पेपर अलग अलग होंगे। असेसमेंट पेपर में हर विषय में 20 सवाल होंगे। हर सवाल एक अंक का होगा यानी हर पेपर 20 अंक का होगा और सभी पेपर बहुवैकल्पिक होंगे।

ऐसे लिए जाएगा असेसमेंट टेस्ट

ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर्स से डिजिटली अटैच हैं उन्हें 9 सितंबर को व्हाट्सग्रुप के जरिए असेसमेंट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स को अपने मोबाइल पर पेपर मिलने के बाद अपनी होमवर्क बुक के बीच में उसे नोट करके और सॉल्व करके क्लास टीचर का निर्धारित तारीख को जमा करवाने होंगे। स्टूडेंट्स् स्कूल आकर भी अपने असेसमेंट पेपर की कॉपी ले सकेंगे। जो स्टूडेंट्स डिजिटली अटैच नहीं हैं उनको टीचर्स होम विजिट के दौरान असेसमेंट की प्रिंट कॉपी देंगे।

9वीं से 12 तक के जो स्टूडेंट्स स्कूल आ रहे हैं वह अपने क्लास टीचर से पेपर लेकर स्कूल में ही पेपर दे सकेंगे।

टीचर्स को 10 सितंबर को असेसमेंट पेपर होने की रिपोर्ट संस्था प्रधान को देनी होगी और 13 सितंबर तक असेसमेंट पेपर की हल की गई हार्ड कॉपी को एकत्र करना होगा। सभी स्टूडेंट्स से उनके पेपर लेने की जिम्मेदारी क्लास टीचर की होगी। ऐसे स्टूडेट्स जो बोर्ड क्लास में नहीं पढ़ रहे उनके फस्र्ट असेसमेंट पेपर में मिलने वाले अंकों का वेटेज कुल अंकों का 10 फीसदी और बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वेटेज अर्जित अंकों का 20 फीसदी रहेगा जिन अंकों को मुख्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा।