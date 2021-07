स्टूडेंट कर सकेंगे अत्याधुनिक कोर्स

जयपुर, 27 जुलाई

राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी (Rajasthan Technical University) की ओर से पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (Poornima college of engineering) को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड बिग डाटा (Artificial Intelligence and Big Data) के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence) के तौर पर मान्यता दी गई है। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग राजस्थान का ऐसा कॉलेज है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड बिग डाटा जैसी लैटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता प्रदान की गई है।

कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. महेश बुंदेले ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, सेलेबल टेक्नोलॉजीज और एसएपी यूनिवर्सिटी अलायंस के सहयोग से यह सेंटर तैयार किया गया है। यहां देशभर के स्टूडेंट एआई एंड डाटा साइंस, सीएसई (एआइ) और सीएसई (साइबर सिक्योरिटी) में बीटेक कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए कई अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर्स, रिसोर्सेज और तकनीकों की मदद से हाईटेक लैब में स्टूडेंट्स को कई वर्चुअल मशीनों, अजरे टूल्स, डीप लर्निंग टूल्स, चेटबोट्स, एसक्यूएल सर्वर आदि पर काम करने का अवसर मिलेगा।

आरटीयू के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए केस स्टडीज उपलब्ध कराई जाएगी और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से सीधा इंटरेक्शन कराया जाएगा। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डाटा साइंस की स्पेशल लाइब्रेरी भी बनाई गई है और विशेषज्ञों द्वारा फैकल्टी मेम्बर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं।

पूर्णिमा ग्रुप के एडमिशन डायरेक्टर डॉ. नीरज जैन ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और बिग डाटा के विशेषज्ञों की वर्तमान में काफी डिमांड है और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडस्ट्री एक्सपट्र्स के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को इन विषयों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कॉलेज की ओर से कई टाईअप किए जा रहे हैं।