जयपुरPublished: Aug 22, 2023 10:12:45 pm Submitted by: pushpesh Sharma

ये मकडिय़ां जुरासिक काल से अस्तित्त्व में आने लगी थी (These spiders started coming into existence from Jurassic period)

वैज्ञानिकों ने खोजा 16 करोड़़ वर्ष पुराना समुद्री मकड़ी का जीवाश्म

पेरिस. ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने मकड़ी के 16 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म का पता लगाया है। जांच में पता चला है कि समुद्री मकडिय़ों की प्रजातियां जुरासिक काल से अस्तित्त्व में आना शुरू हो गई थी, जो आज भी मौजूद हैं। जीवाश्म विज्ञानी डॉ. रोमेन सब्रोक्स ने कहा, ये मकडिय़ां समुद्री जीवों का ऐसा समूह है, जिसका अब तक ज्यादा अध्ययन नहीं हो पाया। ये मकडिय़ां ऑर्थोपोड्स समूह की हैं, जिसमें कीड़े, क्रस्टेशियंस, सेंटीपीड और मिलीपेड आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्री मकड़ी का इतना पुराना जीवाश्म दुर्लभ खोज है।