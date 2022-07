घटिया दवा रोक के आदेश मे जानलेवा खामी, उपयोग पर नहीं सिर्फ बिक्री पर प्रतिबंध

- पांच महीने में 112 दवाओं के उपयोग पर रोक, खरीद चुके मरीजों को तत्काल कोई संदेश नहीं

- संगठन के अधिकारी भी सिर्फ बिक्र पर रोक की कार्यवाही तक सीमित

विकास जैन जयपुर। यदि आप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए निरंतर चलने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं और यह आपके पास हर समय अधिक मात्रा में रखी होती है तो इस्तेमाल से पहले उसके मानक श्रेणी में बने रहने की जानकारी अवश्य प्राप्त करते रहें। औषधि नियंत्रण संगठन प्रत्येक पखवाड़े में ऐसी दवाओं की सूची तो जारी करता है, लेकिन दवा खरीद चुके मरीजों तक इनकी जानकारी तत्काल पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं है। इसका नतीजा यह है कि दवा पर रोक के बाद भी कई मरीज इनका इस्तेमाल करते रहते हैं।

online medicine: ऑनलाइन दवा का भी करोड़ों में कारोबार, लेकिन विश्वनीयता......,online medicine: ऑनलाइन दवा का भी करोड़ों में कारोबार, लेकिन विश्वनीयता......,New medical will open, 500 medicine will be available in 150