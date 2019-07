Subroto Cup में ये टीम करेगी Rajasthan का प्रतिनिधित्व... Subroto Cup अंडर-14 क्वालिफायर में बनीं चैंपियन

Jaipur News । Zinc football academy Udaipur की टीम ने Zawar माइन्स स्थित डीएवी एचजेडएल स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए Zawar Stadium Udaipur में आयोजित अंडर-14 subroto cup क्वालीफायर्स जीतते हुए Subroto Cup 2019 National में Rajasthan का प्रतिनिधित्व करने का हक हासिल कर लिया है। Zinc football academy की टीम ने 12 टीमों के क्वालीफायर टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व कायम करते हुए इतिहास रचा। जिंक अकादमी की अंडर-17 टीम ने इससे पहले Subroto Cup नेशनल्स में खेलने की योग्यता हासिल की थी और अब जूनियर टीम ने भी यह कारनामा कर दिखाया है।

Zinc football academy की टीम ने फाइनल में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को 12-0 से हराया और टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए आगे का सफर तय किया। इस पूरे टूर्नामेंट में जिंक फुटबाल अकादमी की टीम ने कुल 45 गोल किए।

फाइनल में Zinc football academy के जांगमिनथांग हाओकिप ने चार गोल किए। यही नहीं, होआकिप ने पूरे टूर्नामेंट में चार मैचों में कुल 12 गोल किए और टॉप स्कोरर रहे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिंक फुटबाल अकादमी की टीम ने शानदार डिफेंसिव क्षमता का प्रदर्शन किया और सिर्फ एक भी गोल अपने खिलाफ नहीं होने दिया।

ग्रुप-डी में जिंक फुटबाल अकादमी के लड़कों ने अपने पहले मैच में झुंझनू के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल को 12-0 से हराया और फिर जयपुर के कैम्ब्रीज कोर्ट वल्र्ड स्कूल को 8-0 से करारी शिकस्त दी। इशके बाद इस टीम ने सेमीफाइनल में मयूर चोपासनी को 13-0 से हराया।

1960 में शुरू हुआ Subroto Cup

Subroto Cup का आयोजन Ministry of Youth Affairs And Sports Government of India के सहयोग से Indian Air Force द्वारा किया जाता है। यह देश का सबसे प्रतिष्ठित Inter School Football टूर्नामेंट है। 1960 में शुरू किए गए इस टूर्नामेंट के लिए हर राज्य में Sub division, District एवं डिविडन स्तर पर इंटर स्कूल फाइनल्स का आयोजन करके हर उम्र वर्ग के लिए राज्य की एक टीम तैयार की जाती है। Subroto Cup का आयोजन New Delhi में होता है। Zink football Academy के मुख्य कोच सुरेश कटारिया ने कहा, "मुझे इन लड़कों पर गर्व है। अब हमारी अंडर-14 और 17 टीम Subroto Cup में Rajasthan का प्रतिनिधित्व करेंगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं।