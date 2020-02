सुप्रीम कोर्ट करेगा चिन्मयानंद केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने पर सुनवाई

(Supreme court )सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री(Chinmyanand) चिन्मयानंद के खिलाफ चल रहे (Sexual abuse) यौन शोषण मामले को (UP to Delhi) यूपी से दिल्ली (Transfer) ट्रांसफर करने के मुद्दे पर (Ready to haear) सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई एस.ए.बोबड़े की बैंच दो मार्च को इस मामले पर सुनवाई करने पर सहमति दे दी है।