राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडीकेट बैठक स्थगित

जयपुर, 16 अगस्त

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University ) ने पंचायत समिति और जिला परिषद् सदस्य की चुनाव (Election of Panchayat Samiti and Zilla Parishad Member) के चलते जारी आचार संहिता (Code of conduct) में सिंडीकेट की बैठक(Syndicate meeting) बुला ली। बैठक के लिए सभी अधिकतर सिंडीकेट सदस्य कुलपति सचिवालय पहुंच भी गए। इस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि डॉ. रामलखन मीना ने कुलपति प्रो. राजीव जैन और सिंडीकेट सदस्य विधायक अमीन कागजी को विवि के क्षेत्राधिकार वाले जयपुर और दौसा जिले में पंचायती राज चुनाव के चलते लागू आचार संहिता का ध्यान दिलाया। इसके बाद कुलपति प्रो. राजीव जैन ने सिंडीकेट बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के लिए विधायक मुरारी लाल मीणा के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित हो गए थे। सिंडीकेट में विश्वविद्यालय का बजट सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद इन्हें पास किया जाना था साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन के लिफाफे खोले जाने थे जो फिलहाल अटक गए हैं।