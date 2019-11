Drinking Water : मुंबई का पानी सबसे अच्छा, दिल्ली में पीने लायक नहीं

Drinking Water : पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया है, जबकि दिल्ली में कई स्थानों का पानी पीने लायक नहीं है। Releasing a study on quality of piped drinking water being supplied in 21 cities across the country, Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan said on Saturday that in Delhi and 13 state capitals, tap water is undrinkable.