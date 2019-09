देश में हर साल 28 लाख लोग टीबी से ग्रसित

TB Disease : India में Awareness के बावजूद TB सबसे बड़ा Infectious रोग बना हुआ है। देश में Every Year करीब 28 Lakh People टीबी से गसित होते हैं। 2017 में Government of India ने 'National Strategic Plan (NSP) for TB Elimination' प्रस्तुत किया जिसके तहत भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तय किया गया, जो पहले United Nations के विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 था। टीबी उन्मूलन के लिए तीन सालों के दरमियान 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित करने का भारत सरकार का फैसला ऐतिहासिक है।