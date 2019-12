चाय में डालें ये चीजें और भूल जाएं सर्दी -खांसी

HEALTH NEWS IN HINDI: दिसंबर शुरू होने के साथ ही प्रदेशभर में सर्दी का असर बढ़ने लगा हैं । ( simple remedy for cold and cough ) अक्सर हमने देखा है सर्दी में सबसे ज्यादा लोग सर्दी, जुकाम और खांसी से परेशान रहते हैं। इस दौरान आप बहुत सी दवाइयां भी ले लेते है लेकिन कुछ घरेलु नुस्खे भी है जिनसे आप अपनी सर्दी, जुकाम और खांसी से निजात पा सकते हैं ।