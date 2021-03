शिक्षकों का हुआ सम्मान

दी एजुकेशन कमेटी ऑफ दी माहेश्वरी समाज (The Education Committee of the Maheshwari Samaj) की ओर से संचालित श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलक नगर (Sri Maheshwari Higher Secondary School, Tilak Nagar) में बुधवार को शिक्षकों का सम्मान किया गया। स्कूल प्रशासन की ओर े इस माह सीनियर तथा जूनियर दोनों श्रेणियों में शिक्षकों को सम्मान दिया गया। साथ ही एम्पलोई ऑफ द मंथ भी दिया गया। इस माह सम्मानित होने वाले शिक्षकों में सीनियर वर्ग से सुधीश कुमार दाधीच , जूनियर वर्ग से श्वेता गौतम तथा एंप्लॉय ऑफ द मंथ सावन सिंह राजपूत रहे। इस अवसर पर स्कूल कार्यवाहक प्रधानाचार्य अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्यालय के सचिव अशोक कुमार फलोड की प्रेरणा से स्कूल में नवाचार करने वाले और शिक्षार्थी के भविष्य के उन्नयन के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शिक्षकों के उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है। वहीं सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने भी स्कूल प्रशासन का आभार व्यक्त किया।