Team india का वेस्टइंडीज दौरा... रविवार को चुनी जाएगी टीम

New delhi . westindies दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन 19 जुलाई को होना था लेकिन प्रशासकों की समिति (Coa) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Bcci) के बीच नए नियम को लेकर अस्पष्टता के कारण इसे दो दिन टाल दिया गया था और अब रविवार को तीन अगस्त से शुरू हो रहे विंडीज दौरे के लिए टीम चुनी जाएगी। एम.एस.के प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय सीनियर Selection committee मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में बैठक कर दिन में तकरीबन दो बजे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का ऐलान करेगी।

ये है सीओए का नया आदेश

सीओए ने एक नया निमय निकाला है, जिसके तहत Selection committee का कन्वेनर अब सचिव नहीं होगा। मुख्य चयनकर्ता के ऊपर ही सभी जिम्मेदारियां होंगी। वहीं चयन समिति को किसी भी तरह की मंजूरी के लिए सचिव या बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Ceo) की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहले चयन समिति को टीम चयन या वैकल्पिक खिलाडिय़ों को चुनने के लिए सीईओ या सचिव की मंजूरी चाहिए होती थी। इसी नए नियम को लेकर बनी असंजस के कारण BCCI ने चयन समिति की बैठक को दो दिन के लिए स्थागित कर दिया था।

विराट कोहली उपलब्ध रहेंगे

पहले ऐसी खबरें थी कि कप्तान Virat कोहली सीमित ओवरों में आराम कर सकते हैं लेकिन कोहली ने साफ कर दिया है कि वह selection के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं विश्व कप के बाद कई प्रकार की अटकलों का सामना कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने आराम की मांग की है। ऐसे में तय है कि ऋषभ पंत विंडीज जाएंगे, लेकिन दूसरे विकेटकीपर को लेकर दो-तीन नामों पर चर्चा हो सकती है। इनमें संजू सैमसन और ईशान किशन का नाम प्रमुख है।

नए चेहरों का आना तय

कई नए चेहरों का आना तय माना जा रहा है, खासकर गेंदबाजी में। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। तीनों अनुभवी गेंदबाजों की अनुपस्थिति चयन समिति को गेंदबाजी में बेंच स्ट्रैंग्थ को परखने और संभावित विकल्प तलाशने का मौका देगी। इस सूची में नवदीप सैनी प्रमुख हैं। वह Worldcup में Stand by में भी थी। खलील अहमद, आवेश खान, दीपक चाहर को विंडीज का टिकट मिलने की संभावना है। बल्लेबाजी में मयंक अग्रवाल के आने की पूरी उम्मीद है। अब देखना होगा कि कोहली के चयन के लिए उपलब्ध होने की पुष्टि के बाद क्या चयनकर्ता विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा को आराम देते हैं या नहीं। New zeland दौरे गए पर गए शुभमन गिल का भी स्थान टीम में पक्का सा लग रहा है। केदार जाधव और दिनेश कार्तिक का टीम से बाहर जाना तय माना जा रहा है। इन दोनों के साथ विजय शंकर का नाम भी शामिल हो सकता है क्योंकि उनकी चोट की स्थिति को लेकर बोर्ड ने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। शंकर को विश्व कप के दौरान चोट लगी थी।

Test में होंगे कम बदलाव

अगर Test की बात की जाए तो टीम के सभी प्रमुख खिलाड़ी लौटेंगे। लगभग वही टीम देखने को मिल सकती है जो Australia में आखिरी सीरीज खेली थी। एक-दो बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। मसलन, युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चोटिल हैं। Test series तक वो Fit हो पाते हैं या नहीं इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं है। लोकेश राहुल और मयंक को Opening batting में देखा जा सकता है। पृथ्वी अगर नहीं जाते हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में तीसरे सलामी बल्लेबाज को ढूढऩा Selection committee के लिए माथापच्ची का काम हो सकता है। ऐसे में मुरली विजय को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है।