मानसून विदा, अब रात के पारे में गिरावट शुरू, होने लगा मौसम का मिजाज ठंडा

Temperature Down in Rajasthan: प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों से दक्षिण पश्चिमी मानसून ( Monsoon 2019 ) विदा होने के साथ ही अब मौसम में भी ठंडक ( Temperature Down in Rajasthan ) घुलने लगी है। हालांकि उत्तर पूर्व के कुछ भागों में अब भी मानसून सक्रिय हो रहा है...