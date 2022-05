India Weather: राजस्थान में तापमान धड़ाम, अब औसत से 7 डिग्री नीचे

पश्चिमी विक्षोभ ने न केवल राजस्थान को राहत दी बल्कि पूरे इलाके की रंगत भी बढ़ा दी है। इस इलाके में शनिवार से शुरू हुई पश्चिमी विक्षोभ की क्रिया ने न केवल दिन के अधिकतम तापमान को 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया बल्कि रात का न्यूनतम तापमान भी अपने सामान्य तापमान से तीन डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। इसके कारण आमजन को दिन और रात दोनों समय में राहत मिली है।

Published: May 23, 2022 07:15:08 pm

पश्चिमी विक्षोभ ने न केवल राजस्थान को राहत दी बल्कि पूरे इलाके की रंगत भी बढ़ा दी है। इस इलाके में शनिवार से शुरू हुई पश्चिमी विक्षोभ की क्रिया ने न केवल दिन के अधिकतम तापमान को 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया बल्कि रात का न्यूनतम तापमान भी अपने सामान्य तापमान से तीन डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। इसके कारण आमजन को दिन और रात दोनों समय में राहत मिली है।

Temperature in Rajasthan, now 7 degrees below average