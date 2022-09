योगा टीचर्स को मिलेगी 1 हजार पदों पर नौकरी,राजस्थान में योग भगाएगा रोग,वैलनेस सेंटर्स पर लगाए जाएंगे अस्थाई योगा टीचर

राजस्थान में योग भगाएगा रोग

आयुष हैल्थ एवं वैलनेस सेंटर्स पर लगाए जाएंगे अस्थाई योगा टीचर

राजस्थान के 500 सेंटर्स पर लगाए जाएंगे एक हजार प्रशिक्षक

