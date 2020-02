पीओके में बैठे आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी में

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर ( LOC ) पाकिस्तान की तरफ से संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाओं में कोई कमी नहीं ( No reduction in ceasefire violation incidents ) आई है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ( POK ) में आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे ( Terrorists sitting in POK to infiltrate in India ) हैं। ( Jaipur News )