किशोरी को फुसला कर ले गया आरोपी, बंधक बना किया ये गलत काम

जयपुरPublished: Mar 14, 2023 05:07:08 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Teenager took her hostage and did rape : राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में एक किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने और दो दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी दो दिन बाद उसे घर के बाहर छोड़कर भाग गया। आरोपी जेवर और कैश लेकर भाग गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।