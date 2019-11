6 ग्रहों की युति के बीच इस दिन आ रहा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, बस इन नाम अक्षर वालों की मौज है, बाकि तो...

The biggest solar eclipse coming on this day among 6 planetary planets is just the fun of those with these names, the rest is…26 दिसम्बर को आने वाला कंकण सूर्य ग्रहण दो घंटे 43 मिनट का रहेगा। इन पौने तीन घंटो के भीतर पूरे भारत के साथ ही इस ग्रहण को यूरोप, एशिया, उत्तरी-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकेगा।